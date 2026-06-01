Başakşehir Spor Salonu’nda, 13 ülkeden 1.673 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Çorum Belediye Spor Kulübü’nden Samet Türe ve Sevgi Türe’nin antrenör olarak görev yaptığı milli takımda Begüm Akpınar, Hatice Sena Çolak, Sümeyye Karaman, Elif Gökçe Beşikçi, Zeynep Rukiye Kır, Emir Fatih Çamlıbel, Bahadır Ek ve Miraç Aytekin de sporcu olarak yer aldı.

30 kiloda mücadele eden Elif Gökçe Beşikçi ve +44 kiloda Türkiye’yi temsil eden Begüm Akpınar üçüncü olarak Türkiye’ye bronz madalya kazandırdılar.

Şampiyonada ayrıca U14 Teknik Kurul Üyesi olarak görev yapan Samet Türe, sporcuların performanslarından son derece memnun olduğunu belirterek, bu yaş grubunda elde edilen tecrübenin ilerleyen yıllarda çok daha büyük başarılara dönüşeceğine inandığını ifade etti. Türe, böylesine prestijli bir organizasyonda Çorum’u 8 sporcuyla temsil etmenin ayrı bir gurur olduğunu vurgulayarak, ilimizde karate adına çok güzel gelişmeler yaşandığını ve bu başarıların artarak devam edeceğini söyledi.