Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’nın sahibi, iş insanı Savaş Balçık, Çorum futbolunun son yıllarda yakaladığı yükselişin arkasında büyük bir birlik ve dayanışma ruhunun bulunduğuna dikkat çekerken, Arca Çorum FK’nın önümüzdeki yıllarda Türk futbolunda örnek gösterilen kulüplerden biri olacağını ifade etti.

BU KULÜP TÜM ÇORUMLULARIN

Yerel bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Savaş Balçık, kulübün elde ettiği başarıların sadece yöneticilere değil, tüm Çorum halkına ait olduğuna vurgu yaparken, “Çorumlu doğmamış olabilirim ancak kendimi Çorumlu hissediyorum. Arca Çorum FK kâğıt üzerinde bana ait olabilir ancak bu kulüp gönüllerde tüm Çorumlularındır. Birlikte başardık, bundan sonra da birlikte başaracağız. Çorum'un adını daha üst liglerde ve daha büyük platformlarda gururla duyurmaya devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın.

ÇORUM FK ÖRNEK BİR KULÜP OLACAK

Bugüne kadar elde ettiğimiz her başarıda Çorum halkının emeği, desteği ve inancı vardır. Süper Lig hedefimizde de aynı dayanışma ve aynı heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Çorum'u sporun ve başarının merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnancımız tam; Arca Çorum FK önümüzdeki yıllarda Türk futbolunda örnek gösterilen kulüplerden biri olacaktır. Bu arada şunu da hatırlatmak isterim; Çorumlu değilim ama Çorumludan daha çok Çorumluyum” şeklinde konuştu.

ÇORUM’UN BÜYÜYEN VİZYONUNA YAKIŞIR BİR YATIRIM HAZIRLIYORUZ

Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkmasının yalnızca sportif anlamda değil, şehrin tanıtımı, ekonomisi ve geleceği açısından önemli kazanımlar sağlayacağını da dile getiren Savaş Balçık, Çorum'un gelişimine katkı sağlayacak önemli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Arca Çorum FK’nın Süper Lig’de yer almasının şehre yeni yatırımların kapısını açacağını da kaydeden Balçık, Çorum’a çok amaçlı, modern ve 5 yıldızlı bir otel kazandırmayı hedeflediklerini müjdeledi.

Proje kapsamında aquapark ve alışveriş merkezi gibi sosyal yaşam alanlarının da yer alacağını ifade eden Balçık, “Çorum'un büyüyen vizyonuna yakışacak bir yatırım hazırlıyoruz. Bu proje hem istihdama hem de turizme katkı sağlayacak, şehrimizin cazibesini daha da artıracak” dedi.