Çorum’da spor camiasının yakından tanıdığı deneyimli masör Ali Akınalp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen 16. Bilgi Yenileme Kursu’nu başarıyla tamamlayarak yeni sezonda profesyonel futbol takımlarında görev yapma hakkı kazandı.

TFF’nin her sezon öncesinde sağlık ekibi çalışanlarına yönelik düzenlediği Bilgi Yenileme Kursu’nun 16’ncısı, İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda masörün katıldığı organizasyonda Çorum’u temsil eden Ali Akınalp, eğitim programını başarıyla tamamlayan isimler arasında yer aldı.

Meslek hayatı boyunca birçok önemli kulüpte görev yapan Akınalp, Samsunspor, Marmarispor ve Çorum Belediyespor gibi takımlarda çalışırken, Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Cici Mutescu, Ertuğrul Sağlam, Yücel Uyar ve Mehmet Ali Çınar’ın ekiplerinde de görev aldı.

25 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle yalnızca profesyonel kulüplerde değil, Çorum’daki amatör ve profesyonel sporculara verdiği özel seanslarla da adından söz ettiren Akınalp, sporcuların tedavi ve performans süreçlerine önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Bilgi yenileme kursunu başarıyla tamamlayan deneyimli masörün, yeni sezonda Çorum’u profesyonel liglerde temsil edecek olan Arca Çorum FK’da görev almayı arzuladığı öğrenildi. Spor camiasında saygın bir yere sahip olan Akınalp’in, bilgi ve tecrübesiyle Çorum futboluna katkı sunmaya devam etmesi bekleniyor.