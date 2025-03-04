Özgür ve Güvenli Üniversite Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Çalgan’ın başkanlığında Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İl Müdür V. Mustafa Demirkıran'ın katılımı ile Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gençlerin güvenli bir şekilde öğrenim görmesini sağlamak adına tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini belirten Vali Çalgan, öğrencilerin güvenliği ve huzuru için ilgili kurumlar tarafından her türlü tedbirin alındığını ve uygulandığını ifade etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR