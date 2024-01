Yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında barınma gibi temel insan ihtiyacını bile karşılayamaz duruma gelen gençlerin büyük bir mağduriyet yaşadığını berten Güher, “Ülkemizin yarınları olan gençlerimiz, zor şartlar altında öğrenim hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Gençlerimiz özellikle üniversite eğitimleri süresince barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öğrenci evleri, özel yurtlar ve özellikle de devlet yurtlarına başvuruyorlar. Ancak son yıllarda yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında barınma gibi bir temel insan ihtiyacını bile karşılayamaz duruma gelen gençlerimiz, mağdur olan en korumasız grupların başında geliyor” dedi.

Resmi enflasyonun yüzde 70’i aştığı Türkiye’nin en çok öğrenciyi barındıran 3 şehri olan Ankara’da (yüzde 135,3), İzmir’de(yüzde 133) ve İstanbul’da (yüzde 127,3)‘lik kira artışı yaşandığını kaydeden Güher, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Sadece son bir yılda yaşanan bu artış karşısında gençlerimiz ve özellikle eğitimleri için şehir dışına çıkmak durumunda kalan üniversite öğrencilerimiz; maddi sebeplerle KYK yurtlarına daha da muhtaç hale gelmişlerdir. Bu ihtiyaca ve zor duruma rağmen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumunun verilerine göre her 10 üniversite öğrencisinden 1’inin barınma ihtiyacı KYK yurtlarıyla sağlanabilmekte; 8 milyon 297 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu ülkemizde KYK’larda yalnızca 800 bin civarında kapasite bulunmaktadır.

Bu tablo bile hükümetimizin üniversite öğrencilerine ‘başınızın çaresine bakın’ deyişinin özetidir. Ekonomik darboğazın bu kadar gençlerimizi sıkıntıya soktuğu bir dönemde, en temel insan hakkı olan barınma hakkının gençlerimizin elinden nasıl da alındığını görmek için çok detaylı bir araştırmaya gerek duyulmamaktadır. Ayrıca yetersiz kapasiteye rağmen KYK yurtlarında kalan öğrencilerin karşılaştığı bir dizi sorunlar ise barınma ihtiyacının içinde bulunduğu bu sıkıntıyı, hâlihazırda birçok problemle uğraşan üniversite öğrencilerimiz için dayanılamaz hale getirmektedir.

KYK yurtlarının üniversiteye, hatta şehir merkezine uzaklara inşa edilmesi kimi zaman sosyo-ekonomik gerekçelerle bilinçli tercih edilse de bu uzak konumlar, öğrencilerin üniversitelere ulaşımını zorlaştırmaktadır. Uzak mesafeler, günlük yaşamı etkilemekte ve öğrencilere ek ulaşım maliyeti getirmektedir. Uzak yurtlar, öğrencilerin gün içinde daha fazla zamanlarını ulaşıma ayırmalarına neden olmakta; bu durum ise öğrencilerin ders çalışma, sosyal etkinliklere katılma ve kişisel gelişimleri için önemli olan diğer faaliyetlere zaman ayırmalarını zorlaştırmaktadır uzak bölgelerdeki yurtlar, güvenlik sorunlarına sebep olmakta; her şeyin ötesinde başıboş köpeklerle dahi mücadele etmelerine sebep olmaktadır.

Hükümetten beklentimiz şehir planlamaları yapılırken sadece şehrin gelişim yönünü değil öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasını da göz önünde bulundurarak planlama yapmasıdır. KYK Yurtlarındaki problemlerin başında maalesef can ve mal emniyetinin sağlanamaması gelmektedir. Yurtlarda ciddi hırsızlık olayları olmakta; bu hususta kamera vb. imkanların özellikle taşrada yeterli olmamasından dolayı öğrenciler güvensiz ortamlarda barınmaktadırlar. Oysaki mal ve canlarını devlete emanet etmiş olan öğrenciler, diğer tüm meselelerde olduğu gibi bu meselede de hayal kırıklığına uğramaktadırlar.

Ülkemizde son dönemde basına da yansıyan en popüler problem ise KYK yurtlarındaki asansör arızaları/kazalarıdır. Özellikle periyodik muayenenin yeterince yerine getirilmemesinden kaynaklanan bu kazalar can kaybına sebep olmuş; geçtiğimiz ay Aydın’da Zeren Ertaş adında bir öğrenci kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Gelinen noktada son 2 ayda 20’den fazla farklı yurtta asansör kazası/arızası yaşanmıştır. Maalesef kaybedilen canlar geri gelmiyor. Ancak tedbirlerin alınmaması, canımızı tehdit ediyor.

Gelinen noktada KYK yurtlarına dair sıkça şikayetler alıyoruz. Bu şikayetler bir konfor beklentisi ile değil çoğu zaman can ve mal emniyetine yönelik şikayetler oluyor. Biz gençlerin en iyi koşullarda eğitim alması, ülkemizin geleceği için şüphesiz kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, yurt kapasitelerinin artırılması ve mevcut yurtların daha modern hale getirilmesi gerekmektedir.

Saadet Partisi olarak önce ahlak ve maneviyat vurgumuzun en kıymetli öğesi gençlerimizdir. Gençlerimizin eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için en iyi koşullara sahip olmalarını savunmaktayız. Ancak, KYK yurtlarında kalan öğrenciler arasında yaşanan sorunlar, bu hedefe ulaşmamızı zorlaştırmaktadır. Saadet Partisi olarak, gençlerimizin her türlü sorunlarına karşı duyarlılık göstermekte ve çözüm odaklı politikalar önermekteyiz.

KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, ülkemizin aydınlık geleceğine katkı sağlamak adına bir zorunluluktur. Bu konuda yapılacak her adım, gençlerimizin daha iyi bir eğitim ve yaşam standartlına sahip olmalarını sağlayacaktır.”