Hitit Üniversite 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende üniversiteyi birincilikle bitiren Yemenli öğrenci Alaa Abobakr Hussein Rassem mezun öğrenciler adına konuşma yaptı.

“Neden uluslararası ilişkiler bölümünü seçtim” diyen Rassem, "Dünyaya dair ömür boyu süren merakım ve savaşlardan harap olmuş vatanım Yemen’e duyduğum derin ilgiden hareketle, kafamın içindeki soruların cevaplarını özlemle bekliyordum. 'Gerçekte ne oluyor? ve neden?' gibi sorular uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını anlama arzumu alevlendirdi. Küresel gelişmelere rağmen, dünya çapında milyonlarca insan, bugün Doğu Türkistan, Sudan ve Gazze'de devam eden çatışmalarda olduğu gibi, adaletsizlikle, savaşla, zorla yerinden edilmeyle ve soykırımla karşı karşıya kalmaya devam ediyor” dedi.

Zaman geçtikçe, dünyada yeni karışıklık ve bunun beraberinde her zaman tam ve kesin yanıtları olmayan yeni sorular ortaya çıkacağına dikkat çeken Rassem, "Ancak sorunlara dair derin bir kavrayış kazanmanın ve potansiyel çözümler üretmenin temel taşı olarak eğitim, önemini korumaya devam ediyor. Nihayetinde eğitim sonu olmayan sürekli bir büyüme sürecidir. Kalbimde hissettiğim hüzünle birlikte okulumu derece ile bitirmenin gururu içerisindeyim. Ve harika aileme, özellikle annem ve aramızdan erken ayrılan ama yanımda olduğunu hep hissettiğim babama. Her zaman yanımda olan muhteşem arkadaşlarıma. Ve bana burada öğrenme ve gelişme fırsatını verdiği için "İkinci evim" Türkiye'ye. Bilhassa da potansiyellerimize ulaşmamıza imkan tanıyan bir platform sunduğu için Hitit Üniversitesi'ne yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, İsrail’in dünyanın gözü önünde hunharca sürdürdüğü vahşet ile katlettiği binlerce masum insanı anarak başlamak istediğini belirterek, “Artık, yaşanan vahşet, sistematik şekilde bastırılmaya çalışılmaktadır. Dünyanın her köşesinde Gazze’de yaşanan insanlık ayıbını protesto eden, Gazze’de yükselen çığlığa sessiz kalmayan üniversitelerdeki öğrencilere, akademisyenlere ve yöneticilere selam olsun. İsrail’in savunmasız sivillere yönelik orantısız saldırılar ile üniversiteleri, okulları, hastaneleri, ibadethaneleri pervasızca hedef alan, uluslararası hukuk ve insan haklarını yok sayan tavrını şiddetle kınıyorum. Özgür bir Filistin ve Kudüs’ün yeniden barış ve esenlik kalesi olması için her zaman ve her platformda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



2006 yılında yola çıkan Hitit Üniversitesi’nin, eğitim-öğretim araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma, topluma hizmet, ihtisaslaşma ve kurumsal kapasite alanlarında başarı grafiğini yükselterek yoluna devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, şunları kaydetti:

“Yaptığımız çalışmalarla hem ülkemizi omuzlarında kalkındıracak olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik hem de ülkemize katma değer sağlama yolunda büyük bir mesafe kat ettik. Bu süreçte Yolumuza Türkiye'de “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan tek üniversite olarak devam ettik. Savunma, Sağlık ve Gıda Teknolojileri ana hedef olarak belirledik ve bu alanlarda şimdiye kadar 40’dan fazla projeyi hayata geçirdik. Ülkemizi kalkındıracak gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmeye gayret ettik dedim çünkü biz bu gençlerle 4 yılda 358 proje başlattık. Hedefimiz, gençlerimizin henüz öğrenciyken proje kültürüyle tanışması, araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye başlamasıydı. Ve Hitit Üniversitesi olarak, Teknoloji Transfer Ofisimiz ve Proje Koordinasyon ve Yönlendirme Ofisimizi kurarak proje tabanlı bir alt yapı hazırladık. Aynı zamanda kalitemizi, ulusal ve uluslararası ölçekli kuruluşlarla belgelendirmek üzere artık meyvelerini almaya başladığımız kalite yolculuğumuzu başlattık. 2020 yılında Stratejik Yönetim ve Kalite Ofisi’ni kurduk. Hitit Üniversitesi Eylem Planı (HEP) sistemini kurduk. Bunlarla birlikte eğitim birimlerimizde de uzun soluklu bir çalışma başlatıldı ve ilk önce Tarih lisans programımız kalitesini tescilleyerek 2 yıllığına akredite edildi. Hemen ardından da İlahiyat Fakültemiz, deneyimini ve başarısını uluslararası akreditasyon ile taçlandırarak Türkiye’de ilk kez 3 yıllık uluslararası akreditasyonun sahibi oldu. Uluslararası çalışmalarımıza ağırlık verdik. 63 farklı ülkeden bin 400’e yakın öğrenciye ulaştık. Artık, eğitim ihraç eden bir üniversite olarak şehrimizin ekonomisine doğrudan katkı verir duruma geldik. Tıp Fakültemiz ve Eğitim Araştırma Hastanemizle sağlık alanında başarılı çalışmalarımıza devam ettik. Ve topluma hizmet çalışmalarımızı hiç durdurmadık. Tüm birimlerimizle 7’den 70’e herkese dokunmaya çalıştık. Bunun en yakın örneği de geçtiğimiz günlerde Valiliğimiz ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Hitit Anne Üniversitesi. 65 anne ve anne adayımıza daha kapılarımızı açtık.”

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi. Tören sonunda keplerini fırlatarak mezuniyetin tadını doyasıya yaşayan öğrenciler, ailelerine sarılarak mutluluklarını paylaştılar.

Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Jandarma Komutanı Kd. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve davetliler katıldı.