İl Özel İdare Yemekhanesi’nde Çorum 6.Noter Başkatibi Ebubekir Bulat tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde temizlik ve beden işçileri doğrudan kura ile belirlenirken, diğer alımlar için mülakata çağrılacak adaylar belirlendi.

Çorum İl Özel İdaresi’nde temizlik görevlisi olarak işe başlayacak isimler şu şekilde; “Orhan Arslan, İsa Enes Uluşahan, Ebru Parbucu, Damla Nur Sarıgül”

Engelli Erkek Temizlik İşçisi: Bilal Ay, Engelli Kadın Temizlik İşçisi: Buket Tepe

Beden İşçisi Çöp Temizlik: Ahmet Eren Çevik, Samet Şahin, Sefa Tabak

Diğer alımlarda mülakata çağrılacak isimler ise şu şekilde belirlendi;

KAMYON ŞOFÖRÜ

“Cemil Dinlemez, Emrah Kuyu, Yasin Akman, Yusuf Şahin, Mustafa İlker, Volkan Kaplan, Mertcan Pancarçı, Kadir Sıyıtmaç, İzzet Aydemir, Serkan Akuş, Mustafa Eken, Emre Ozan, Gökhan Bakacak, Ümit Çıtak, Abdülkadir Özkaya, Hüseyin İlik, Mustafa Ünaldı, Mustafa Çelebi Turp, Engin Yiğit, Emre Yılmaz, Alpaslan Seyer, Fatih Kurtoğlu, Tufan Kurt, Ali Sarı, Burhan Şekerci, Osman Bilgin, Ali Emre Yalvaç, Yasin Çakır, Onur Çevik, Hüseyin Gevşek, Saadettin Mutluay, Gazi Kaya, Servet Çıtak, Necati Ölçen, Osman Biçer, Nurullah Fındık, Sefa Bal, Ali Balcı, Çelebi Yücel, Mustafa Giraz, Ahmet Özgündüz, Abdullah Furkan İnce.”

KAMYON ŞOFÖRÜ SRC 5:

“Aşır Çakmak, Arif Gülbaş, Eren Çağlar, Emre Memiş, Mücahit Demiral, Yunus Emre Sarı, Tanju Sönmez, Mustafa Sever, Oğuzhan Köstekli,

AŞCI

“Yunus Emre Altunkaya, Mustafa Resul Şahin, Enes Aydoğdu, Yasin Kızılöz, İsa Ayçiçek, Rasim Eyvaz, Davut Kılıç, Mertan Kılıç, Umut Kayıkçı

ELEKTRİK USTASI

69 kişi başvuru 5 kişi mülakat: Enes Yılmaz, İzzetcan Özgüden, Seha Karayanık, Ender Çavdar, Seçkin Küçükkişi

MOTOR MEKANİK USTASI

“Furkan Güneş, Mehmet Tekin, Hüseyin Sezgin, Gökhan Gafar, Halil Ciğerci, Ali Balaban, Bünyamin Ertan Balaban, Alperen Kümbül, Yaşar Can Ergün, Laçin Can Uysal, İsmail Berker, Oğuzhan Kayhan, Sefa Aykaç, Gürkan Karagöz, Barış Sarıgül, Uğur Aksungur, Arslan Kabakçı, Mustafa Yıldız”

TIR ŞOFÖRÜ

“Mustafa Ağır, Emre Karagöz, Adem Yandım, Osman Sarı, Tevfik Can Gökçe, İlyas Şamlı, Muhammet Yusuf Atar, Arif Uğuz, Oğuzhan Hız”

TOPOGRAF

“Samet Tahtacı, Deniz Atay, Volkan Akdoğan, Deniz Ünsal, Oğuzhan Aşgın, Mustafa Can Yaşar, Alperen Erboyacı, Zeynep Çetin, Durmuş Zavur

EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ

“Ahmet Küyük, Mustafa İyi, Şükrü Coşkun, Abdülbaki Demir, Salih Zahid Ünlü, Sertan Akyürek, Dursun Tatar, Salih Ramazan Çetin, Oğuzhan Kötelek, Ahmet Yadigar, Kadir Kalabalık, Şaban Güleç, Bahadır Eraslan, Çağlayan Taş, Emrah Arıcı, Semih Mandacı, Hasan Süzer, Şerif Gevşek, Mustafa Göktuğ, Cengiz Özşahin, Şahin Başer, Vural Özer, Serkan Tatar, Enes Erul”

Editör: NURDAN AKBAŞ

LASTİK YÜKLEYİCİ OPERATÖRÜ“Sinan Sait Yurdusay, Enes Bezmen, Cihan Doğan, Satılmış Uysal, Orhan Özüdoğru, Hamit Akkaya”SİLİNDİR OPERATÖRÜ“Yasin Aydoğdu, Eren Şahin, Hakan Badak, Ahmet Özçetin, Mesut Çıtak, Dilaver Karateke, Hüseyin çördük, Mahmut Köse, Murat Bolat, Erhan Yiğit, Kemal Erdem, Doğan Can Ardıç”GREYDER OPERATÖRÜ“Gökhan Gökçe, Met Ahmet Tataroğlu, Umut Dalkılıç, Murat Tüzün, Sinan Öge, Süleyman Karaçam”OTOBÜS ŞOFÖRÜ“Salih Kara, Emin Çanak, Ali Uslu, Dursun Diker, Hakan Nizamoğlu”OTO ELEKTRİK USTASI“Yunus Emre Kınacı, Niyazi Eken, Arif Babaoğlu, Ayhan Türkmen, Mehmet Kabal”