BAYRAMDA HAVA YAKICI OLACAK

Meteoroloji uzmanları, 5-9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde Çorum'da hava şartlarının genellikle açık ve yağışsız geçeceğini açıkladı. Sıcaklıkların bayramın ilk 3 günü 30-32 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayramın 4 gününden itibaren ise bir kaç derece düşmesi bekleniyor Önceki tahminlerde bayramın 3. ve 4. günleri için (8-9 Haziran) yağış beklentisi olsa da, güncellenen raporlara göre yağışın olmayacağı görülüyor.

ÇORUM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Haftasonu cumartesi pazar ve pazartesi günü Çorum'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığı ise 24 derece civarında seyredecek.

3 Haziran Salı, parçalı bulutlu bir hava Çorum'da olacak. Sıcaklık 23 dereceye görülüyor.

4 Haziran Çarşamba ise yine parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. Termometreler 26 dereceyi gösterecek.