CEMİL ÇAĞLAR’DAN ÖĞRENCİLERE TEBRİK

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alıp büyük bir başarıya imza atan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu öğrencisi Zeynep Sude Görkem, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Yağmur Erğan, Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencisi Melih Koçyiğit, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İHO öğrencisi Abdullah Eker, Yıldırım Beyazıt İHO öğrencileri Işıl Sena Evkaya, Berra Akbayram ve Emir Kayra Tunca ile Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Selim Hilmi Başkaya’yı kutlayarak, başarılarının daim olmasını diledi.

Cemil Çağlar, başarıda katkısı olan okul yöneticilerini, öğretmenleri ve ailelerini de tebrik etti.