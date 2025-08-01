Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için yaptığı denetimler sonucunda yeni bir taklit ve tağşiş listesi yayımladı. Denetimlerde salamdan baharata, peynirden bala kadar birçok üründe ciddi ihlaller tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Taklit ve Tağşiş Listesi

Bakanlık tarafından yapılan son açıklamaya göre, denetimlerde bazı markalara ait ürünlerde sağlık riski oluşturabilecek unsurlar bulundu.

Et ve şarküteri ürünlerinde domuz eti ve sakatat karışımı,

Baharatlarda gıdada kullanımı yasaklanmış boya maddeleri,

Peynir, yağ ve balda ise hileli içerikler tespit edildi.

Dana Salamda Domuz Eti Şoku

Denetimlerde en dikkat çekici bulgu, bazı markalara ait dana salam ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi oldu. Ayrıca, bazı kıyma ürünlerinde tüketicilerden gizlenerek sakatat karışımı yapıldığı belirlendi.

Baharatlarda Yasaklı Boya Alarmı

Bakanlık raporuna göre, yalnızca et ürünlerinde değil, baharatlarda da ciddi riskler bulundu. Birçok markanın ürününde gıdada kullanımı yasaklanmış boya maddelerine rastlandı. Uzmanlar, bu tür katkıların sağlık açısından büyük tehlike oluşturduğunu vurguluyor.

Sağlıklı Gıda İçin Denetimler Sıkılaştırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını korumak için düzenli olarak yaptığı denetimlerin süreceğini duyurdu. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların gıda alışverişlerinde güvenilir markaları tercih etmeleri ve ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtti.