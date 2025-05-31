Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, başarılı öğrenci ve öğretmenleri ödüllendirdi.

Milli Eğitim Müdürü Çağlar, Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu İyi Örnekler Sergisi kapsamında başarılı çalışmaları nedeniyle, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Emine Cerrahoğlu, Müzik Öğretmeni Aycan Bilginer ve öğrencileri makamında kabul ederek, öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Cemil Çağlar, tebrik ettiği öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarı dileklerini de iletti.

Editör: Haber Merkezi