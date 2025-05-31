Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Genç Girişimciler Kurulu ve Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle düzenlenen "Girişimcilik Atölyesi" programı çerçevesinde “Finansal Okuryazarlık ve Sigorta Bilinci Atölyesi Projesi” başarıyla gerçekleştirildi.

Girişimciliği desteklemek ve gençleri iş dünyasına hazırlamak amacıyla yapılan etkinlik, iş dünyası temsilcilerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun katılımına sahne oldu. Atölye kapsamında katılımcılar finansal yönetim, sigortacılığın önemi, sürdürülebilir iş modelleri ve risk analizi gibi konularda bilgilendirildi. Etkinlik boyunca ayrıca, girişimcilerin hazırladığı projeler jüri üyelerine sunuldu.

Yarışma formatında düzenlenen etkinlikte jüri koltuğunda önemli isimler yer aldı. TSO Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin, TOBB Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Altan, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ve HİTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Özdilli jüri üyesi olarak projeleri değerlendirdi.

Yarışma sonunda dereceye giren girişimci takımlar ödüllerine kavuştu. Törende konuşan jüri üyeleri, gençlerin iş fikri üretme, finansal farkındalık kazanma ve sigorta bilincini artırma noktasında gösterdiği çabayı takdir ettiklerini vurguladı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Genç Girişimciler Kurulu temsilcileri, benzer faaliyetlerin süreceğini belirterek gençlerin girişimcilik yolculuğunda desteklenmesinin Çorum’un ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Editör: SELDA FINDIK