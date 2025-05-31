Çorum Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu (III. kademe) hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerinin, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları Projesi kapsamında öğretmenleri birlikte hazırladıkları etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Başkan Yardımcısı Gönül Özdilli ve Kurul Üyesi Zeynep Mertek, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, okul müdürleri, veliler ve davetliler katıldı.

Okul Müdürü Sabriye Esen ile Proje Yürütücüsü Ezgi Özkubat’ın verdikleri bilgiye göre, program, 5 tematik alanda, tasarım ve araştırma türünde 15 farklı proje, 21 danışman öğretmen ve 30 öğrenci ile hazırlanan sergi büyük beğeni topladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR