Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yönetim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi ardından oluşan yeni üyeleriyle birlikte ilk toplantısını Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında ve Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nun evsahipliğinde yaptı.

Toplantı için Tokat’a giden Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve Çorum Alaca doğumlu olan Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Daha sonra Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Mayıs Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Tokat Valisi Numan Hatipoglu evsahipliğinde ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

OKA Tokat İl Koordinatörlüğü Ofisi’nde yapılan toplantıda konuşan OKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı şunları kaydetti; “Türkiye Yüzyılında tüm bölgeleriyle kalkınmış bir Türkiye vizyonunu hayata geçirmeye yönelik olarak Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan bölgemizde, bölgemizin kendine özgü imkan ve kabiliyetlerinin yenilik temelinde kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği ile geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın 2024 yılı Mayıs ayı Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz.



Bilindiği üzere 31 Mart’taki seçimler sonucunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat İllerimizden Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulumuzun üyesi olarak görev yapacak olan İl Belediye Başkanlarımız ve İl Genel Meclisi Başkanlarımız halkımızın oylarıyla belirlenmiştir. Seçilen bütün Belediye Başkanlarımıza ve İl Genel Meclisi Başkanlarımıza görevlerinin hayırlı olmasını ve üstün başarı dileklerimizi ifade ediyoruz. Ayrıca, bu vesile ile bugüne kadar OK’nın bölgesel gelişme amacıyla yürüttüğü çalışmalara katkı sağlamış olan önceki ve mevcut görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize verdikleri katkılar için teşekkürlerimizi ifade ediyor ve bundan sonra da hep birlikte Ajansımız eliyle bölgemizin gelişmesine yönelik yapacağımız çalışmalar için başarılar diliyorum.

Türkiye Yüzyılında ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat odağında büyütme hedefine yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarımızın önümüzdeki dönem çalışmaları Yerel Kalkınma Hamlesi yaklaşımı doğrultusunda ilerleyecektir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının yerel kalkınmanın yüzyılı olacağı inancıyla çalışmalarını daha ileri noktalara taşıyacaklarına inanıyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi ile bölgesel potansiyellerin keşfedilmesi ve değerlendirilmesi, yerel ekonomilerin canlandırılması, istihdamın artırılması ve her kesimden insanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflerimiz doğrultusunda topyekûn kalkınmış bir gelecek için çalışmaya devam edilecektir”

Vali Dağlı, OKA Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ajansın yürüttüğü sonuç odaklı programlar uyarınca faaliyetlerin ilerleme durumları yanında, mali destek programları kapsamındaki ilerlemeler, Bakanlık tarafından yürütülmekte olan Merkezi Program Projeleri olan SOGEP ve CMDP Programı hazırlıklarının ele alınacağını da bildirdi.

Toplantıya Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Tokat Belediye Başkanı M. Kemal Yazıcıoğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.