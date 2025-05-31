Marketlere yönelik son tüketim tarihi geçmiş ürün ve reyon kasa arası fiyat farkı kontrollerini sürdüren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son tüketim tarihi geçmiş üründen dolayı ikinci kez cezai işlem uygulanan bir zincir market şubesinin faaliyetlerine 1 gün sürü ile ara verdi. Geçtiğimiz haftalarda 3 market şubesini kapatan ekipler hafta içerisine yaptıkları denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ürün satan, reyon ile kasa arasında fiyat farklılığı tespit edilen zincir marketlerin yanı sıra yerel marketlere de cezai işlemler uyguladı.

Selçuk 2. Cadde üzerinde yer alan zincir market şubesinde denetimler yapan ekipler 2025 yılı içerisinde 2. Kez tarihi geçmiş ürün satan zincir market şubesine Çorum Belediyesi Encümeni kararıyla 1 gün süreli kapatma cezası uyguladı. Sabah saatlerinde zincir market şubesine giden ekipler marketi mühürlerken market camına ise “Bu market son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığından dolayı Çorum Belediyesi tarafından 1 gün süre ile kapatılmıştır” yazılı afiş astı.