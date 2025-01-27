Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan’ın eczanesine yönelik saldırı, iki şüphelinin polis tarafından yakalanmasının ardından farklı bir görünüme büründü.

İnönü Caddesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki eczaneye gece saatlerinde taşlı saldırıda bulunulmuş, eczanenin camları kırılmış ve bilgisayarlara hasar verilmişti. Motosikletle kaçan iki kişinin kimlikleri polis tarafından belirlenmiş ve M.E.Y. ile S.A.B. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

A.A.’nın haberine göre, polis merkezine götürülen iki şüphelinin ilk ifadelerinde, eczaneye saldırmak için F.Ç.’den para aldıklarını söyledikleri öğrenilmişti.

Dün ise, adliyeye çıkarılan iki şüphelinin serbest bırakıldığı, soruşturmanın devam ettiği haber alındı.

EMNİYET’E TEŞEKKÜR

Olay üzerine Çorum’a gelen Türk Eczacılar Birliği Genel Başkanı Arman Üney, Çorum Eczacı Odası önünde bir basın açıklaması yaparak, Ecz. Erol Afacan’ın eczanesine yapılan saldırıyı kınadı.

Kentteki eczacıların geniş katılım sağladığı basın açıklamasında Üney, 25 Ocak Cumartesi akşamı Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan’ın eczanesine gerçekleştirilen saldırıda ağır hasar meydana geldiğini hatırlattı.

Olayın hemen sonrasında saldırıyı düzenleyen şahısların emniyet güçlerinin hızlı müdahalesi sonrasında yakalandığını aktaran Üney, emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Üney, toplum sağlığı için ilaç hizmeti sunan meslektaşının alacağı karşılığın şiddete maruz kalmak olmaması gerektiğinin altını çizdi.

“KINIYORUZ”

Bu çirkin saldırının sadece Afacan’a değil halk sağlığına kendini adayan tüm eczacılara yönelik bir saldırı olduğunu vurgulayan Üney, “Sorumluluklarının farkında olan ve halk sağlığı için mücadele eden Çorum Eczacı Odası Başkanımız Ecz. Erol Afacan’a karşı gerçekleştirilen bu alçakça saldırıyı nefretle kınıyoruz. Önemle takip edilmesi gereken bir olaydır ve asla göz yumulamaz. Başkanımız Erol Afacan'a gözdağı vermek isteyenler şunu hiç unutmasın, toplum sağlığının korunması adına üzerine düşen görevi dikkat ve sorumlulukla yerine getiren başkanımız bundan sonra da aynı özveriyle, aynı cesaretle çalışmaya devam edecektir.” dedi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Afacan’ın yalnız olmadığını ve yanında olduklarını kaydeden Üney, şunları söyledi: “Türk Eczacıları Birliği olarak, saldırının faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda, saldırıyı azmettiren asıl sorumluların da en kısa sürede yakalanmasını ve hak ettikleri şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Türk Eczacıları Birliği olarak olayın en yakın takipçisi olacağız.”