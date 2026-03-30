Çorum’un UNESCO gastronomi yolculuğunun ele alındığı toplantıda kurumlar arası iş birliği ve yol haritası masaya yatırıldı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Gastronomi Uzmanı Adnan Şahin’in katılımıyla, Çorum’un UNESCO gastronomi yolculuğu kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

UNESCO gastronomi yolculuğu kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, bugüne kadar hayata geçirilen çalışmalar gözden geçirilirken, önümüzdeki sürece ilişkin stratejik yol haritası da belirlendi. Kurumlar arasındaki güçlü iş birliğine dikkat çekilerek, bu birlikteliğin istişare odaklı toplantılarla daha da güçlendirileceği vurgulandı.

“ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜK İÇİN KARARLIYIZ”

Toplantıda konuşan Vali Ali Çalgan, şehrin gastronomi potansiyelinin uluslararası alanda daha görünür hale getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Şehrimizin gastronomi alanındaki potansiyelini uluslararası platformda daha görünür kılmak adına kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“HEDEF UNESCO GASTRONOMİ ŞEHRİ”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum’un köklü tarihi ve zengin mutfak kültürüne dikkat çekerek, “Eşsiz lezzetlere ve binlerce yıllık tarihe sahip Çorum’umuzun gastronomisini tüm dünyaya tanıtacak, turizmde şehrimizi hak ettiği yere getireceğiz. Çorum’u UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri yapma hedefimize en hızlı şekilde ulaşmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR