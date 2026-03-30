Forum; Yeni Klinika, TƏBİB (Tıbbi Bölge Birimlerini Yönetim Birliği), PediArt – Child & Family Systems LLC, Bright Brains (P.E.M. School by Pediart), UAFA – Çocuklara Destek, SunLab Laboratuvarı, Orzax Ocean, APEX Rehabilitasyon ve Gelişim Merkezi ile Smart Steps Eğitim Merkezi iş birliğiyle hayata geçiriliyor.

Etkinlik kapsamında; beslenme uzmanı Dr. İlaha Caniyeva, çocuk ve ergen psikiyatristi Dr. Adil Zorlu, çocuk gelişimi uzmanı Can Erdoğan, çocuk gelişimi uzmanı Dr. Ülviyye Mirzayeva ve ergoterapist Tami Lenart konuşmacı olarak yer alacak.

Forumun ikinci bölümünde ise PediArt P.E.M. sistemi kapsamında elde edilen sonuçlar paylaşılacak. Dünyanın farklı ülkelerinden katılan anneler, çocuklarında gözlemledikleri gelişim süreçlerini ve deneyimlerini aktararak programa önemli bir saha perspektifi kazandıracak.

“Otizme farklı bakış” seminer serisi kapsamında düzenlenen forumda, bilimsel veriler ile saha deneyiminin bir araya getirilmesi ve toplumda otizme yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor. Katılımcılar, otizmin geçmişi, bugünü ve geleceğine dair güncel yaklaşımlar hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı bulacak.

Azerbaycan Uluslararası Otizm Forumu, 2 Nisan 2026 tarihinde saat 12:00–16:00 arasında Bakü’de bulunan Yeni Klinika’da gerçekleştirilecek.

