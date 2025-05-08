Çorumlu pehlivan Ünal Karaman, Samsun’un Alaçam ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşlerinde dereceye yaptı.

Alaçam Belediyesi tarafından organize edilen ve yurt genelinden, farklı kategorilerde yaklaşık 600 güreşçinin katıldığı organizasyonda başpehlivan kategorisinde mücadele eden Ünal Karaman, üçüncü oldu.

Başpehlivanlık final müsabakasında Ankaralı iki güreşçi kapıştı. Yunus Emre Yaman’ı yenen Özkan Yılmaz ise şampiyon oldu.

Öte yandan, minik iki kategorisinde mücadele eden Çorumlu güreşçi Sefa Dölcü birinci olurken, minik bir kategorisinde ise Alperen Arslan ikinciliği elde etti.