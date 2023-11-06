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İmaj Kalıp, kalite ve müşteri memnuniyetini eş değer görmesi sebebi ile kısa sürede gerek yurt içinde gerekse yurt dışında farklı sektörlerde birçok başarılı projeye imza attı.

Kalıp üretimine sektörün ayrılmaz parçalarından biri olan plastik enjeksiyonu da ekleyerek vizyonunu genişleten firma, un firmaları ve yem sektöründen, medikal sektörüne kadar binlerce ürün ve hizmeti müşterileriyle buluşturuyor.

Plastik enjeksiyon ve enjeksiyon kalıp alanında müşterilerinin taleplerine en uygun çözümü sunan İmaj Kalıp, bilginin doğru ve verimli aktarılmasını prensip edinmiş olarak AR-GE konusuna büyük hassasiyet gösteriyor.