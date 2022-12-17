2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ilk yarının son hafta maçında, yarın İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediye’yi konuk edecek.

4 maçlık galibiyet serisinin ardından, geçtiğimiz hafta içerisinde deplasmanda oynadığı maçlarda, Düzcespor’a 3-1 yenilen, Isparta 32 Spor’la da 0-0 berabere kalan Çorum FK, yarınki Arnavutköy Belediye maçına odaklanmış durumda. Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul temsilcisini yenerek ilk yarıyı zirveye yakın ve moralli kapatmayı hedefliyor.

Dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Çorum FK’da, Mustafa Eren Damar kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Atakan Cangöz ve Serkan Yavuz’un durumları ise maç saatinde netlik kazanacak olup, iki futbolcunun da oynaması beklenmiyor.

İlk 6 mücadelesi veren Arnavutköy Belediye cephesinde de tüm planlar puan üzerine yapılmış durumda. Zorlu Çorum deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak iddiasını güçlü şekilde sürdürmek isteyen İstanbul temsilcisinde, Osman Bayrak, Mert Caymaz ve Furkan Yaman sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecekler.

30 puanlı 4.sıradaki Çorum FK ile 25 puanlı 9.sıradaki Arnavutköy Belediye arasında, yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Konya bölgesi B klasman hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Raşit Yorgancılar’ın yardımcılıklarını ise Konya bölgesinden Abdülhamit Söyler ile Antalya bölgesinden Serhat Sağır yapacak. Konya bölgesinden Ahmet Resuloğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)

