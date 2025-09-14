Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 9. Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması, 13 şehirden 660 sporcunun katılımıyla Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde düzenlenen yarışma, sabahın erken saatlerinde başladı. Sporcular, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu. 13 farklı kategoride yapılan müsabakalarda sporcular, 18 metreden 45 ok atışı gerçekleştirdi. Yarışmayı Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu hakemleri yönetti.

Yarışmanın ardından konuşan TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ‘'Sabahın erken saatlerinde gelen her yaştan okçumuz burada hünerlerini gösterdiler. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Okçuluk hem fiziken hem zihnen bir disiplin gerektiren, aynı zamanda gençlerimizi hayata hazırlayan en kıymetli spor dallarından biri. Bütün yarışmacılarımızı, kulüpleri, federasyonu ve bu önemli organizasyona ev sahipliği yapan Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'ı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sene daha büyük katılımla daha büyük bir alanda tekrar bu yarışmanın yapılmasını temenni ediyorum'' dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da etkinliğin önemine şu sözlerle dikkat çekti: ‘'Bugün burada, 660 sporcumuz, 50 kulübümüz ve 13 farklı şehirden gelen okçularımızla birlikte çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bu anlamlı müsabakada çocuklardan gençlere, yetişkinlerden özel bireylerimize kadar her yaş ve gruptan sporcumuz yer aldı. Her biri hem centilmence yarıştı hem de okçuluğun ruhuna yakışır bir duruş sergiledi. Yarışan, emek veren ve dereceye giren tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Okçuluk; yalnızca bir spor değil, aynı zamanda ahlâkı, maneviyatı ve kadim değerleri hatırlatan güçlü bir kültür mirasıdır. Orta Asya'dan günümüze uzanan bu köklü geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak büyük bir sorumluluk. Bu güzel spora son yıllarda çok büyük katkılar sunan, okçuluğun yeniden yükselmesine öncülük eden Sayın Bilal Erdoğan'a da teşekkürlerimi sunuyorum.''

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu hakemlerinin yönettiği yarışmada; büyük erkekler, büyük bayanlar, genç erkekler, genç bayanlar, yıldız erkekler, yıldız kızlar, minik erkekler, minik kızlar ve paralimpik karma olmak üzere 13 farklı kategoride sporcular mücadele etti. Yarışmacılar, 18 metreden 9 ok, 5 seri halinde olmak üzere toplam 45 atış yaptı.

Toplam 50 kulüpten 660 sporcunun katıldığı müsabaka; İstanbul, Bursa, Çorum, Düzce, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Sinop, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 13 farklı şehirden gelen sporcularla gerçekleşti.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yarışmada, her yaştan sporcu geleneksel kıyafetleriyle Türk kültürünün izlerini taşıyan eşsiz bir atmosfer oluşturdu. Gün boyu süren müsabaka heyecanlı anlara sahne oldu.

