Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, TSO, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İl Kurulu, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi ve İhracatçı Kadınlar Derneği işbirliği ile “e-ihracat ve e-ticaret” hakkında eğitim programı gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği programa, İhracatçı Kadınlar Derneği (İKADE) Başkanı Sevtap Küçük, eğitimci ve konuşmacı olarak katıldı.

E-ticaret ve uluslararası pazar yerlerine giriş konularının anlatılmasının ardından, eğitim programı, iş kurmayı planlayan, işlerini e-ticaretle büyütmek ya da e-ihracatla uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimcilere yönelik kapsamlı bir içerik sundu. İnternet ve sosyal medya stratejileri, süreç yönetimi, fizibilite araştırmaları, depolama çözümleri, B2B görüşmeler, reklam stratejileri gibi birçok önemli başlık detaylı bir şekilde ele alındı.

Ayrıca katılımcılar, sektörlerine uygun iş gruplarına göre ayrılarak 6 ay boyunca sürecek ve katılımcıların bilgi ve becerilerini derinleştirmelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlanan, online eğitimler hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik, hem bireysel girişimciler hem de işletmeler için e-ticaretin ve e-ihracatın sunduğu fırsatları değerlendirme konusunda önemli bir adım oldu.