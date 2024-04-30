Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ve Tokat Teknopark iş birliği ile 2023 yılında hayata geçirilen "Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Eğitim Programı" faaliyetleri devam ediyor.

Program kapsamında eğitim alan uluslararası öğrenciler, Tokat Teknopark A.Ş. koordinasyonunda ve OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarının katılımıyla, Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir şirketi ziyaret etti. Çalışma ziyaretinde öğrenciler; işletmelerin dış ticaret faaliyetlerinin iş hayatındaki uygulamalarını, fabrikadaki üretim süreçlerini yakından gözlemleme ve işletme içindeki operasyonları inceleme şansı buldu. Ziyaret öğrencilerin, kendi ülkelerinde hangi hedef pazar ve müşterileri belirleyebileceklerine ilişkin fikir edinme imkanı da sundu.

Ziyaretin sonunda öğrencilere, 12’den fazla ülkeye ihracat yapan firmanın ürünleri, sektörel tecrübesi, teknolojik altyapısı hakkında detaylı bilgi elde edebilecekleri kataloglar verildi. Fabrika çalışma ziyareti, öğrenciler tarafından teorik bilgilerini, sahadaki yansımalarıyla birlikte yorumlayabilecekleri önemli bir deneyim olarak değerlendirildi.



Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik dış ticaret programları

OKA tarafından Samsun, Çorum ve Tokat illerinde uygulanan Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Programları, dış ticaret alanında Bölgede nitelikli insan kaynağı yetişmesine yönelik etkili bir adım olarak değerlendiriliyor. Programlar, uluslararası öğrencileri bireysel kariyer yolculuklarında bir adım öne taşırken, öğrencilerin bölgenin ekonomik kalkınması için önemli bir rol üstlenmelerine de imkân sağlıyor.

OKA’nın 2022 yılında başlamış olduğu Yabancı Uyruklu Öğrencilere Yönelik Dış Ticaret Programlarına Samsun’da 40, Çorum’da 49, Tokat’ta ise 46 uluslararası öğrenci katıldı. Programlar kapsamında uluslararası öğrencilere Temel Dış Ticaret Eğitimi verildi. “Dış Ticaretin Temel Kavramları, İş ve Görev Tanımları”, “Dış Ticaret Kuralları ve Prosedürleri”, “Teslim Şekilleri”, “İstihbarat, Pazarlama Stratejileri” ve “İletişim” konuları işlendi.

2024 yılı Mart ayı itibarıyla tüm illerde öğrenci-firma eşleştirmelerine yoğunlaşıldı. Böylelikle firmaların talepleri doğrultusunda, öğrencilerin kendi ülkelerinde ticari bağlantılar ve güçlü satış kanalları kurması sağlanacak.