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Kaytazdere Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aşıklar Buluşması'na Çorum, Sivas, Kars, Erzurum ve Diyarbakır illerinin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Irak'ın Kerkük kentinden aşıklar katıldı. Aşıklar atışmaların yanı sıra türkülerini dinleyiciler için seslendirdi.



Dernek Başkanı Ferman Durmaz, Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra Anadolu'dan aşıkları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Amacımız birlik ve beraberliği sağlamak, kendi örfümüzü, adetimizi gelecek nesillere aktarmak. Şu anda burada biz köprü görevini yapıyoruz. Geçmişimizi geleceğimize taşımak istiyoruz" dedi.