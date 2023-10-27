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Olay Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Varinli Caddesi üzerinde karşılaşan Ö.F.E.(25) ile H.A.(46) arasında bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.F.E., üzerinde taşıdığı bıçakla H.A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli Ö.F.E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.