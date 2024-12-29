2 yıl önce çürük raporu bulunması nedeniyle tehlike oluşturan hem de mahallenin ihtiyaçlarına cevap veremediği için yenilenmesine karar verilen Ulukavak Sağlık Ocağı yeniden yapıldı. Ulukavak Aile Sağlık Ocağı iç tefrişatındaki eksikliklerin giderilmesinin ardından hizmete girdi.

Bir İlçe Devlet Hastanesi büyüklüğünde olan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezi'nde Sigara Bıraktırma Odası’ndan, gebelik takibine kadar, mamografi cihazından diş sağlığı ile ilgili ünitelere kadar bir çok üniteyi bünyesinde barındırıyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir beraberinde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal ile birlikte yeni hizmete açılan Ulukavak Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aile hekimleri ile bir araya gelen Sağlık Müdürü Zehir, Aile Sağlığı merkezindeki hastaları da ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini not aldı.

Binada bulunan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuyla devam eden ziyarette, görev yapan sağlık çalışanları ile bilgi paylaşımında bulunuldu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personeline yapılan çalışmalar için teşekkürlerini sundu.

Editör: HABER MERKEZİ