Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2025 yılına yaklaşırken yılsonu değerlendirmesi yapmak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçe ve şube müdürleri katıldı.

Toplantı, İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı ve yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar, projeler ve hizmetlerin değerlendirildiği bir platform oluşturdu.

İl Müdürü Göktekin, toplantı boyunca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün hedeflerine ulaşmada gösterilen çabaların önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, katılımcılarla birlikte 2025 yılına yönelik stratejik planlar ve gelecekteki projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının sonunda, yıl boyunca elde edilen başarılar ve karşılaşılan zorluklar üzerinde durulurken, gelecek yıl için daha verimli çalışmalar yapabilmek adına gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Editör: Haber Merkezi