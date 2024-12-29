Belediye Başkanı Aşgın, AK Parti Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve yeni yönetimini kabul etti. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede güven tazeleyen Onur Civan ve ekibine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileten Başkan Aşgın, yeni dönemde başarılar diledi.

Belediye Başkanı Aşgın: “Onur Civan ve kıymetli yönetimi ile geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongrede güven tazeleyen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK