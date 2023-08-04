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Derneğin Osmancık Caddesi Ölçek İş Merkezi’nde bulunan adresinde yapılan buluşmaya basın mensuplarının yanı sıra dernek yönetim kurulu üyeleri ve Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Tepe de katıldı.

Etkinlikte konuşan İlhan Kılıç, dernek olarak amaçlarının mahalle halkı ile birlikte bölgenin sorunlarını, taleplerini dile getirerek kent yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde sorunların çözümüne katkı sağlamak olduğunu açıkladı. Çalışmalarının kamuoyuna duyurulması ve sorunların çözümü noktasında basının büyük desteğini gördüklerini de belirten Kılıç, “Bugüne kadar bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte aynı desteği bekliyoruz. Bu vesile ile tüm basın mensuplarının bayramını kutluyorum” dedi.