Tarihi camide Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıldır yapılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışmalarla tahmini olarak 250 yıl öncesine dayanan motif ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı.

Selçuklu Sultanı III. Alâeddin döneminde 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı düşünülen cami, ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyon çalışması geçirmiş oldu.



Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nihayet hasretle beklediğimiz camimize kavuşuyoruz. Ramazan ayı öncesi Cuma namazı ile birlikte tarihi camimizi ibadete açmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Vatandaşlarımızı bekliyoruz.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ

(Haber Merkezi)