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1 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelinen Ulucami’de 250 yıl önce yapıldığı tahmin edilen motif ve kalem işi bezemeler, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıktı.

BAŞKAN AŞGIN İNCELEMELERDE BULUNDU

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulucami’deki restorasyon çalışmalarını inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların son aşamaya geldiğini dile getiren Aşgın, “Camimizin aslına uygun tüm güzellikleri yeniden ortaya çıkmış durumda. Titizlikle sürdürülen restorasyon çalışmaları Ramazan ayına kadar tamamlanacak ve teravih namazında tarihi camimizde yeniden omuz omuza saf tutacağız inşallah” dedi.



Selçuklu Sultanı III. Alâeddin döneminde 13. yüzyılın sonlarında yaptırılan Murad-i Rabi Ulu Cami’de ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda 250 yıl geçmişi olan kalem işi motifleri, restorasyon uzmanları tarafından günümüze taşındı. Tavandan tabana kadar sürdürülen restorasyon çalışmalarının ardından şimdide caminin elektrik ve ısıtma sistemi yenilenerek ibadete hazır hale gelecek.