İl Müftüsü Muharrem Biçer, geçtiğimiz Cuma namazı öncesi verdiği vaazında cemaate Ulu Cami'nin restorasyonun başlanacağını bildirdi. Müftü Biçer, 1810 yılında bugünkü görünümünü alan Muradı Rabi Çorum Ulu Cami’nin Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından bugünden itibaren restorasyon çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

İl Müftüsü Biçer, vaazda Çorum halkını bilgilendirirken, şunları söyledi: “Kıymetli hemşehrilerim! Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tarihi Ulu Camimiz bugün itibariyle yapılış döneminin özelliklerini yansıtacak şekilde baştan aşağıya, içiyle dışıyla restore edilecek. Bu süreçte tarihi cami ibadete kapalı kalacak. Cenaze namazları için Ulu Mezarlığa hem yakın olması hem de çarşı içinde olması sebebiyle Akşemseddin Cami tercih edildi. Bu konuda anlayışınızı bekliyoruz. Biliyorsunuz Kulaksız Cami’nde de restorasyon devam ediyor. İnşallah güzel bir çalışma ortaya çıkacak. Cenabı Hak’tan hayırlı olmasını ve en kısa sürede bu ulu mabette omuz omuza saf tutmayı nasip etmesini diliyorum.”

Bilindiği gibi Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Cuma Namazı öncesi Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç ile birlikte restorasyon öncesi inceleme yapmıştı. Ulucami’nin yaklaşık 1 yıl süre ile kapalı kalacağı ve baştan aşağı restore edileceği öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

