Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat döneminde, sultanın azaplı kölesi Hayrettin Bey tarafından 13. yüzyılda yaptırılan Ulucami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı sonunda restore edilmek üzere ibadete kapatıldı. Yaklaşık 1,5 yılda tamamlanan cami içindeki restorasyon çalışmalarında, 250 yıl önce yapıldığı tahmin edilen motif ve kalem işi bezemeler, aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıktı.



Ayrıca Çorum Belediyesi de caminin tuvalet, lavabo ve şadırvanlarını yenilenen camiye yakışır şekilde bakım ve onarımdan geçirdi. Çalışma kapsamına lavabo ve şadırvanların tüm taş mermer yüzeyleri yenilendi. Çürüyen ve yıpranan CNC kesim yıldız formlu sac motiflerin yerine Selçuklu motifleri yapıldı, ahşap yüzeyler temizlenerek boyandı. Ayıca tuvaletlerin mermer tezgâhları ve bataryaları da değiştirilerek yenilendi.

Kentte vatandaşların ibadet etmek için yoğunluk oluşturduğu cami, iç kısmının ibadete hazır hale gelmesinin ardından Cuma Namazı ile ibadete açılırken, namaza Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere yüzlerce vatandaş akın etti.

BİÇER VEDA ETTİ

Namaz öncesi tarihi camide vatandaşlara vaaz nasihatta bulunan İl Müftüsü Muharrem Biçer, caminin yeniden açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vaazın sonunda Isparta’ya tayini çıkması nedeniyle görev süresince yapmış olduğu hizmetlerden bahseden Müftümüz Biçer, Çorum halkından Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatına sahip çıkılmasını rica etti.

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü mimarı Hakan Kopar da caminin yaklaşık 800 yıllık önemli bir kültür varlığı olduğunu söylerken, restorasyonun yaklaşık 22 milyon liraya malolduğunu vurguladı.