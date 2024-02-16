Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın, Ziraat Bankası ve Halkbank binalarını, Belediye kasasından tek kuruş çıkmadan yıkabilmiş olmalarını, en büyük başarıları olarak gördüklerini belirtirken, bir diğer önemli başarının ise Çimento Fabrikası arazisini Çorum’a kazandırmak olduğunu söyledi. Aşgın, banka binalarının yıkımıyla 5.700 metrekarelik bir alanda meydan çalışmasının tamamlandığını anlattı.

Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar ve Mehmet Yolyapar’la “Çorum Güncesi Özel” programına katılan Başkan Aşgın, kamulaştırması tamamlanan Velipaşa Hanı önündeki adanın yıkımıyla da 5.300 metrekarelik alanın tarihi meydana katılacağını ifade ederek, “Güpür Hamamı’yla ilgili çalışmalar devam ediyor. Halen zemin etütleri yapılıyor. Ardından, Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle, restorasyon çalışmalarını hemen başlatacağız.” dedi.

Kale’nin restorasyonuna devam ettiklerini, Çöplü Çarşısı’nın cephe sağlıklaştırması yanında Gazi ve İnönü caddeleri ile ilgili olarak da bu doğrultuda bir çalışmanın hazırlığı içinde olduklarını vurgulayan Aşgın, projeleri arasında tarihi meydanda emekliler lokalinin de bulunduğunu söyledi.