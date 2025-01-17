Partisinin il binasında gündemi değerlendiren Kuşcu, bir soru üzerine Ulucami’nin cenaze namazlarına açılmasının vaktinin geldiğini söyledi.

Ulucami’nin restorasyonuna 2022 yılında başlandığını ve geçtiğimiz yıl ise restore işlemlerinin tamamlanmasının ardından ibadete açıldığını kaydeden Kuşcu, “Ulucami’de cenaze namazları için Belediye Başkanı ve Müftülük yetkilileri ile daha önce görüşmüştüm. Ancak halen somut bir adım atılmadı. Birçok vatandaşımızın ‘cenazemi Ulucami’den kaldırın’ diye vasiyeti vardır. Artık Ulucami biran önce cenaze namazlarına açılmalıdır” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ