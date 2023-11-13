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Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri kapsamında Atatürk’ün sevdiği şarkılarla sahne aldı.



Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konseri Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat başta olmak üzere yüzlerce sanatsever ilgiyle takip etti.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan konserde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türküler Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ile Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından başarıyla seslendirildi.

Büyük beğeni toplayan konserin sonunda protokol üyeleri koro şeflerine ve üyelerine çiçek verdi.