Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl binlerce insan çeşitli kazalar ve hastalıklar neticesinde kan kaybına bağlı olarak hayatını kaybetmekte. Bu can kaybının önüne geçebilmenin yolu ise düzenli kan bağışı…Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır! Bu ihtiyacı giderebilmenin tek yolu düzenli kan bağışıdır” dedi.

Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Çorum Ülkü Ocakları olarak bizler de; farkındalık yaratmak ve bu konuda kamuoyunun dikkatini çekebilmek için kan bağışında bulunduk. Bu süreçte, göstermiş oldukları ilgiden dolayı Çorum Türk Kızılay'ı, Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Senem Biçer'e ve Kan Bağışı Merkezi çalışanlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Üniversite Birim Başkanımızı ve teşkilatlarımızı bu anlamlı faaliyette gösterdikleri özveriden ötürü tebrik ederim.”