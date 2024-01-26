Çorum Ülkü Ocakları Başkanlığı görevine Orhan Tosik’in gelmesiyle birlikte birçok sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atan Ülkücü gençler bu defada sokaktaki canlara sahip çıktı.

Çorum Ülkü Ocağı Ortaöğretim Teşkilatları, Genel Merkez tarafından başlatılan “Şehit Süleyman Özmen Ortaöğretim Yarıyıl Gelişim Programı” kapsamında, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla, sokak hayvanları için doğaya yem bırakarak, çevre temizliği yaptılar.

Ülkücü gençler ayrıca “Şehit Süleyman Özmen Ortaöğretim Yarıyıl Gelişim Programı” kapsamında akıl ve zeka oyunları oynayarak vakit geçirdiler.