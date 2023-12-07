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Ülkü Ocakları’nın de bulunduğu Kadeş Barış Meydanı’nda farkındalık yaratmak amacı ile tekerlekli sandalye ve göz bandı ile etkinlik yapan Ülkücü gençler engellilerin yaşamının zorluklarını halka anlatmaya çalıştı.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada; “Her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılığın artmasını temenni ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerini, en samimi duygularımı sunuyoruz. Sosyal Sorumluluk Birimimize ve üniversite teşkilatlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz. Hayatı paylaşmak için engel yoktur” denildi.