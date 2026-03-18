Akşemseddin Camii’nde Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından teravih namazı sonrasında aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden geçmişler adına ikram programı düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, dualarla bu mübarek geceyi idrak ederken, birlik ve beraberlik duyguları ön plana çıktı.

Gerçekleştirilen programa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Çorum Belediyesi Başkanvekili Ali Beyaz ile birlikte Ülkü Ocakları yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı. Katılımcılar, Kadir Gecesi’nin manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelerek şehitler için dualar etti.

Programın hazırlanmasında ve ikramların sunulmasında emeği geçen başta Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür edildi.

Etkinlik, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, gece boyunca camide yoğunluk yaşandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR