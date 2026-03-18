Aslen ilimiz merkeze bağlı Tarhan Köyü'nden olan Maliye Başmüfettişi Hamza Kaçar'ın Bakanlık'ta görevi gereği İstanbul Büyükşehir 1.Hukuk Müşavirliği görevini de yürütecek.

Hamza Kaçar'ın İBB 1.Hukuk Müşavirliği görevine atanması üzerine dostları da makamında ziyaret ederek hayırlı olması dileğinde bulundu.



HAMZA KAÇAR KİMDİR?

1966 yılı Çorum doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. 15.10.1991 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 15.02.1995 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmıştır. Ağustos 1998-Kasım 1999 döneminde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nda Denetim ve Koordinasyondan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini detaşe olarak yürütmüştür.

12.11.2001 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır. 2021 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş 2024 yılında Avukatlık Ruhsatını ve Arabuluculuk Temel Eğitimi Belgesini almıştır. Kasım 2024 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına atanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul BüyükŞehir 1.Hukuk Müşavirliğine atanan Kaçar, Evli, dört çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir. Hamza Kaçar'ın ayrıca; Suç, Suçun Unsurları ve Memurin Yargılama Hukuku (1998) veTüm Yönleriyle Kara Para Mevzuatı (1999) adlı basılmış iki eseri vardır.