Belediye bünyesinde hizmet veren aşevinde özenle hazırlanan iftarlıklar, Ramazan boyunca her gün düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarındaki yerini aldı.

HERGÜN 350 HANEYE SICAK YEMEK VE PİDE

Ramazan’ın bereketini paylaşmak ve “çalınmadık kapı, kaynamayan tencere bırakmamak” hedefiyle yola çıkan belediye ekipleri, özverili bir saha çalışmasına imza attı. Yapılan planlamalar doğrultusunda ilçede tespit edilen 350 haneye her gün sıcak yemek servisi yapıldı. Yaklaşık 650 vatandaşın faydalandığı bu hizmet kapsamında, aşevinde hijyen kurallarına azami dikkat edilerek hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek ve taze pideler, iftar saati öncesinde ekipler tarafından doğrudan evlerin kapısına kadar götürülerek teslim edildi.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da aşevini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler aldı. Arslan, Ramazan’ın paylaşma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkat çekerken; “On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimini ve bereketini hemşehrilerimizle paylaşmanın huzurunu yaşadık. Paylaştıkça çoğalan bereketin inancıyla, gönül köprüleri kurduk. Alaca Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz; her koşulda dayanışma ruhuyla hemşehrilerimizin yanında olmaya, sofralarına sıcaklık katmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerimiz sadece Ramazan ayında değil, 12 ayın her günü verilmektedir. Aşevimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için aktif olarak kullanıyoruz” dedi.

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, bu süreçte sosyal yardımlaşmanın büyümesine katkı sağlayan hayırsever vatandaşları da unutmadı. İhtiyaç sahiplerine ulaşılmasında ve aşevinin faaliyetlerinde maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Arslan, birlik ve beraberlik mesajı yinelendi.

Muhabir: Haber Merkezi