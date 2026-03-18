Eğitim-İş tarafından yapılan basın açıklamasında; “Atatürksüz Çanakkale olmaz” vurgusu yapıldı.

“ATATÜRK’Ü YOK SAYMAK, ÇANAKKALE’Yİ ANLAMAMAKTIR"

Eğitim-İş Yönetim Kurulu, “Alaca Kaymakamlığı ve ilgili kurumlar tarafından paylaşılan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programı tanıtım görsellerinde; Çanakkale’nin geçilmez olduğunu dünyaya ilan eden, Anafartalar Kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ne ismine ne de görseline yer verilmiştir. Atatürk’ü yok saymak, Çanakkale’yi anlamamaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Çanakkale Zaferi, bir milletin var oluş mücadelesidir ve bu mücadelenin askeri dehası Mustafa Kemal Atatürk’tür. Conkbayırı’nda, Arıburnu’nda, Anafartalar’da askerine "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!" diyerek tarihin akışını değiştiren bir lideri, o zaferin anma programından dışlamak; sadece bir eksiklik değil, tarihsel bir tahrifattır.

Eğitim ve bilim çalışanlarının temsilcisi olan sendikamız, bu vefasızlığa karşı sessiz kalmayacaktır.

Öğrencilerimize "doğru tarihi" anlatmakla yükümlü olan bizler, Başkomutanın adının anılmadığı bir anma törenini kabul etmiyoruz.

Çağrımızdır!

Tarih, isimleri silerek değil, hakikatleri yaşatarak yazılır. Yetkilileri; devlet ciddiyetine, milli bayramların ruhuna ve tarihsel gerçekliğe uygun davranmaya davet ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ü yok sayarak hazırlanan bu program milletin sinesinde yer bulmayacaktır.

Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkacak, unutturmaya çalışanlara karşı daima hatırlatacağız!”

Muhabir: Haber Merkezi