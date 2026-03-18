Yayımlanan mesajda, 18 Mart 1915’te kazanılan Çanakkale Zaferi’nin yalnızca askeri bir başarı olmadığına dikkat çekilerek, bu büyük zaferin milletin bağımsızlık aşkının, sarsılmaz iradesinin ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerinden biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, yokluklar ve imkânsızlıklar içinde kazanılan zaferin, “Çanakkale Geçilmez” sözünü tüm dünyaya kabul ettirdiği vurgulanarak, kahraman ecdadın canları pahasına vatanı savunduğu ve tarihe altın harflerle yazılan bir destan bıraktığı belirtildi.

Mesajda ayrıca, Çanakkale’de verilen mücadelenin inanç, cesaret ve fedakârlığın birleştiğinde nelerin başarılabileceğinin en açık örneği olduğu kaydedildi. Cephede omuz omuza savaşan Mehmetçiklerin yalnızca bir zafer kazanmadığı, aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik ruhunu da tüm dünyaya gösterdiği ifade edildi.

Çanakkale’de sergilenen direnişin bugün de ilham kaynağı olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, bu ruhun milli bilinci diri tutan en önemli değerlerden biri olduğu dile getirildi.

Muhabir: Haber Merkezi