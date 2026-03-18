Dinçer Solmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Solmaz, “Çanakkale, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri, akıl, strateji ve azimle kazanılmış bir destandır” dedi.

Solmaz, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleye işaret ederek, Çanakkale ruhunun nesilden nesile aktarılmasının önemine değindi. Çanakkale'de verilen mücadelenin yalnızca bir savaş olmadığını ifade eden Solmaz, bunun aynı zamanda bir milletin varoluş iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu söyledi.

“ÇANAKKALE RUHU YOLUMUZA, GELECEĞİMİZE IŞIK TUTUYOR”

CHP İl Başkanı Solmaz, "Bu topraklar, onların döktüğü kanlarla sulanmış, bize emanet edilmiştir. Bizler de bu emanete sahip çıkacak, onların hatırasını sonsuza dek yaşatacağız. Bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizin fedakârlıkları asla unutulmayacaktır" ifadesini kullandı.

Çanakkale ruhunun Türk milletinin yoluna, geleceğine ışık tuttuğunu kaydeden Solmaz, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Çanakkale, imkânsızlıkların inanç ve kararlılıkla nasıl aşılabileceğinin en büyük kanıtıdır. Aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

Bu savaş, yalnızca bir askeri zafer değil, aynı zamanda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık ruhunun yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır.

O gün gösterilen kahramanlık, bugün bizlere vatan sevgisinin ne kadar değerli olduğunu ve bağımsızlık uğruna ne kadar büyük bedeller ödenebileceğini hatırlatmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Anafartalar, Conkbayırı ve Arıburnu’nda gösterilen üstün cesaret, savaşın seyrini değiştirmiş, modern Türkiye’nin önünü açmıştır. Çanakkale’de savaşan kahramanlar, yalnızca silahlarıyla değil, akılları ve inançlarıyla da düşmana karşı koymuş; bu toprakların bağımsızlığını kanlarıyla mühürlemişlerdir.

Bugün, bu zaferin yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Onların mirası, yalnızca bir toprak parçası değil, aynı zamanda özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve çağdaşlığımızdır. Çanakkale Zaferi, bilimle, akılla ve ilerleme azmiyle desteklenmesi gereken bir bilinçtir.

Bu vesileyle, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale’nin tüm kahramanlarını minnetle anıyor, onların bize bıraktığı bu emanete sonsuza kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi