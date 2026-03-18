18 Mart 1915’te Türk milletinin tüm dünyaya kahramanlık örneği sergilediğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın “Kısıtlı imkânlar ve yokluklar içerisinde kazanılan bu büyük zafer, milletimizin azmini, vatan sevgisini ve inancını tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale, Anadolu’nun dört bir yanından gelen yüz binlerce vatan evladının istiklâl ve istikbal uğruna destan yazdığı bir mücadele olarak tarihe altın harflerle kazınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Çanakkale’nin, Anadolu’nun dört bir yanından gelen vatan evlatlarının aynı ideal etrafında kenetlendiği bir ruhun adı olduğunu belirten Aşgın, “O gün cephede omuz omuza savaşan kahramanlarımız, yalnızca düşmana karşı değil, umutsuzluğa karşı da zafer kazanmıştır. Bu destan; milletimizin birlik olduğunda neleri başarabileceğinin en güçlü ispatıdır. Çanakkale’de yakılan istiklal meşalesi, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.” dedi.

Başkan Aşgın, bu büyük zaferin dünya tarihine yön verdiğini ve mazlum milletlere umut olduğunu ifade ederek, “Çanakkale’de ortaya konan irade, sadece işgalci güçleri değil, aynı zamanda milletimizin makûs talihini de mağlup etmiştir. Bu zafer, bağımsızlık aşkının ve özgürlük tutkusunun hiçbir güç tarafından esir alınamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.” şeklinde konuştu.

Çanakkale ruhunun bugün de diri tutulması gerektiğini vurgulayan Aşgın, “İman imkânı yenmiştir sözü, sadece geçmişin bir özeti değil, geleceğe dair en büyük ilham kaynağımızdır. O ruh; birliktir, kardeşliktir, dayanışmadır. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu kutlu mirası koruyarak, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak en büyük sorumluluğumuzdur.” ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda tüm şehitleri rahmet ve minnetle anan Başkan Aşgın,

“18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle, vatanımızın varlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyor; gazilerimize sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi.

