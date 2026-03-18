Milletvekili Oğuzhan Kaya, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle yayımladığı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine ‘Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir’ dediği zaferdir.

Çanakkale Zaferi’nin 111. yıl dönümünde, bu vatan uğruna gözlerini kırpmadan canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi ‘Şehitler Günü’nü anmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kaya, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Türk milletinin varlığını sürdürmek için mücadele verdiği Çanakkale Savaşı, tüm dünyaya Türk askerinin imkânsızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu gibi, düşmana da “Çanakkale geçilmez “ gerçeğini kabul ettirmiştir. Bu nedenle Çanakkale Zaferi, kahraman Türk Milleti’nin varlığını yeniden ortaya koyduğu bir destanın adı olup, bu destanın her satırında insanlık onuru vardır.

Bu emsalsiz zafer sayesinde ve rengini şehitlerimizin al kanından alan bayrağımız, bağımsızlığımızın sembolü olarak sonsuza dek dalgalanacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyor, kahraman gazilerimize de sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR