MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, Ramazan’da düzenlenecek olan iftar programlarına davette bulundu.

MHP İl Başkanı Çıplak ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Dalyan, Ramazan ayı dolayısıyla Ülkü Ocakları tarafından düzenlenecek iftar programlarına ilişkin bilgi verdi.

İftar programlarının Karakeçili Mahallesi Ilıca Caddesi No:6 Merkez/Çorum Çorum Valiliği yanında bulunan Ülkü Ocakları İl Başkanlığı binasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin birlikte idrak edilmesi; birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi amacıyla iftar programı düzenleneceği belirtilen açıklamada tüm Çorumlu vatandaşlar gönül sofrasına davet edildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ