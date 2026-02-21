Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Çorum’da vatandaşlar, Ramazan ayının coşkusuna ortak olmak için ilk teravih namazında camileri doldurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımın gözlemlendiği Ulucami’deki teravih öncesinde İl Müftüsü Şahin Yıldırım, “Ramazan Ayının Fazileti” konusunda vaaz etti.

Vaaz sonunda dua eden İl Müftüsü Yıldırım, Ramazan ayının memleketimiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara zaferler getirmesi ve tüm İslam Âlemi için rahmet olması dileklerinde bulundu. Ramazan boyunca Ulucami’de hatimle teravih kılınacağı hatırlatan Müftü Yıldırım yatsı ezanı sonrası yatsı namazı ve hatimle teravih namazını kıldırdı.

Müftü Yıldırım, Ramazan Ayı İrşat Hizmetleri kapsamında muhtelif camilerde Teravih namazlarında halkla buluşuyor. Bu kapsamda Ramazanın ikinci günü Buharaevler Mahallesi İbrahim Çayırı mevkiindeki Kevser Camii’ne giden Müftü Yıldırım burada cemaatle biraraya gelerek hem namazı kıldırdı hem de vaaz etti.

Dua ve aşrı şerif tilavetiyle geceyi manevi iklimde tamamlayan Müftü Yıldırım çıkışta cemaatle müsafaha yaparken kısa bir hasbihalde bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK